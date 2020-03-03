شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تشيد بالإجراءات السعودية فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجلس الوزراء الكويتى، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 فى المملكة، وذلك بإعلانها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى مؤقتا، للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأعرب الوزراء الكويتى- فى بيان صحفي أصدره، اليوم الاثنين، عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- عن تفهم الكويت وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، والتى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

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وقالت الصحة السعودية إن المواطن المصاب بفيروس كورونا قدم من إيران عبر البحرين، وجرى عزله وأخذ عينات من المخالطين له، وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة)