اللواء الأحمري لـ«الخليج»: لا أتوقع التدخل العسكري التركي باليمن

صحيفة الخليج الإلكترونية

أنباء تركية تلوح عن تدخل عسكري تركي باليمن

هل ينوي المشروع التركي التوسعي الإمتداد إلى اليمن ؟

المملكة تعتبر لاعب سياسي رئيسي في إدارة أزمات المنطقة

المجتمع الدولي لن يسمح بأي تدخل خارجي يعيد خلط الأوراق باليمن

جغرافية اليمن يُسيطر عليه التحالف العربي والحكومة الشرعية

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الخليج – ولاء باجسير – جدة : أوضح الخبير العسكري و الإستراتيجي اللواء ركن. مستور الأحمري من بعض الأنباء و التقارير الإعلامية التي تتعلق بالإشكالات الدولية و الإقليمية والتي تخضع لإجتهادات صحفية، وقال في حديث لـ «صحيفة الخليج الإلكترونية» أن مثل هذة التقارير لا يُعتد بها بشكل واضح ، “وإنما تؤخذ بالإعتبار بأن هُناك من يفكر بهذة الطريقة” واستبعد الأحمري حدوث أي تدخل عسكري من قبل تركيا في اليمن وقال لا أتوقع ذلك ، للإختلاف ما بين التدخل العسكري عن السياسي ، فالتدخل العسكري باليمن تحكمه إعتبارات جغرافية ولوجستيه وطلب من اليمن ، وذلك غير مؤكد لإعتبارات دولية واقليمية.

وأضاف بأن جغرافية اليمن يُسيطر عليه التحالف العربي والحكومة الشرعية على الحدود البرية والجوية والبحرية بشكل كامل ومن غير الواقعي أن تأتي قوات لتنزل على الأراضي اليمنية في ظل السيطرة العسكرية للتحالف ، بالإضافة إلى أن المسافة الطويلة مابين تركيا واليمن تحتاج إلى سفن نقل ومطارات ، وإذا إفترضنا أن هناك تدخل فإنه ( ذو كلفة عالية جداً لا تستطيع أن تتحملها تركيا في ظل أزمتها الحالية في الشمال السوري ) ، بالإضافة للإشكالات الدولية الأخرى في محيطها الجغرافي.

وبين اللواء الأحمري أن المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن تضع كل الإحتمالات والإعتبارات في استراتيجيتها المتعلقة باليمن ، كما أن المجتمع الدولي لن يسمح بأي تدخل خارجي يعيد خلط الاوراق بينما يبحث عن حل للازمة اليمنية.

وقال الأحمري بأنه إذا كان هُناك توجه لأي دعم فربما يكون سياسياً وهذا تتعامل معه الديبلوماسية السعودية بما تمليه الظروف والموقف ، خاصة وأن المملكة تتمتع بعلاقات جيدة بالإقليم وبالمجتمع الدولي وخاصة الدول المؤثرة بمجلس الأمن والجميع يعي ذلك فهي شريك سياسي وعسكري واقتصادي و أمني للدول الكُبرى وتمتلك من الخبرة السياسية والديبلوماسية الذي يؤهلها لإدارة الأزمات من هذا النوع لو حدث في المستقبل.

وأضاف اللواء الأحمري بأن ذلك ما جعل المملكة لاعب سياسي رئيسي في إدارة أزمات المنطقة سواء ما يتعلق بالنشاط الإيراني في الدول العربية أو النزاعات السياسية والعسكرية مثل ماهو الآن في ليبيا بما يتوافق مع القانون الدولي و مايتوافق مع المصالح العربية و الاسلامية وذلك من مسؤليتها الدولية تجاه أزمات المنطقة التي اجتاحت اغلب العواصم العربية .

وأشار بأن جميع ما نتوقعه لأي أنشطة سياسية أو عسكرية حتى لو كان ليس ذلك بالقطع ، ( ولكن لربما يحدث مالم نضعه في الحسبان في منطقتنا المتوترة ) من خلال السنوات الماضية والمرشحة لكثير من التعقيدات مستقبلاً.