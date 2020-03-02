شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفل يبكي لخروجه من التصفيات النهائية لمسابقة القرآن بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أبدى الطفل حمزة أيوب حالة من التأثر بعد خروجه من التصفيات النهائية، في مسابقة “سنابل المدينة” لحفظ القرآن الكريم. Advertisements وظهر الطفل حمزة، خلال مقطع بثته شبكة المجد، يمزج دموعه بابتسامة الرضا، بينما طالب البعض بمنحه فرصة أخرى. وكان الطفل حمزة أيوب قد لقي دعما كبيرا من قبل العديد من المواطنين الذين طالبوا بإعادته إلى المسابقة ومراعاة المستوى العمري له، كونه حافظا للقرآن الكريم كاملًا وهو في الرابعة عشرة من عمره.

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