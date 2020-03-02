شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، غدا الثلاثاء بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

أما عن حركة الرياح على البحر الأحمر فستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، بينما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على البحر المتوسط.