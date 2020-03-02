جوجل تستحدث تقنية لرفع معدلات أمان وحماية الخصوصية عبر متصفحها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

تعمل شركة "جوجل" على تعزيز معدلات الأمان وحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت، عبر المتصفح الخاص بها Chrome.



ومن المقرر أن تحذر النسخة الجديدة المستخدمين عند الدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة، كما ستبعث برسائل تحذيرية قبل تحميل أي ملف غير آمن.

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وقررت "جوجل" تطوير نسخة جديدة من Chrome من المفترض أن تتاح لمستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية في أبريل/نيسان المقبل.

ومن بين الملفات الخطرة التي قد ينبه Chrome المستخدمين بعد تحميلها ملفات exe التنفيذية، أو الملفات الأرشيفية أو تلك التي تتضمن صورا وفيديوهات قد تحوي على فيروسات، كما قد يحظر تحميل الملفات غير الآمنة تماما عبر HTTPS.

وأدخلت "جوجل" العديد من الميزات على نسخ Chrome في العامين الأخيرين، كان أبرزها "الوضع الليلي" و"التصفح الخفي" التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم.

وتعمل "جوجل" أيضا على تطوير تقنية تساعد المستخدم على إظهار أكبر عدد من الأخبار المتعلقة بالكلمات التي يبحث عنها.