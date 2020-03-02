بريطانيا: ندعم تركيا في مفاوضات وقف إطلاق نار بسوريا

لندن/ حسن أسَن/ الخليج 365

بحسب بيان الخارجية البريطانية، عشية زيارة الوزير دومينيك راب لأنقرة:

- سنجدد التأكيد على الصداقة الوثيقة مع تركيا حليفتنا في "الناتو"

- سنظهر التضامن مع أنقرة في كفاحها ضد "الهجمات الطائشة" للنظام السوري في إدلب.

- نشيد بالسخاء الكبير الذي أظهرته تركيا باستقبالها ملايين اللاجئين السوريين.

- سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل مكافحة المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب بفعل "الهجوم الوحشي" من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.

قالت الخارجية البريطانية، الإثنين، إن الوزير دومينيك راب، خلال زيارته لأنقرة الثلاثاء، سيظهر دعم بلاده الحازم لجهود تركيا في مفاوضات وقف إطلاق نار عاجل ودائم في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن راب سيلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أنقرة.

وأوضحت أن راب سيجدد التأكيد على الصداقة الوثيقة مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيظهر التضامن مع أنقرة في كفاحها ضد "الهجمات" الطائشة للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأشارت إلى السخاء الكبير الذي أظهرته تركيا باستقبالها ملايين اللاجئين السوريين.

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ولفتت الوزارة إلى أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل مكافحة المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب بفعل "الهجوم الوحشي وغير المتكافئ" من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.

وأكدت الخارجية البريطانية أن تركيا تواجه إحدى أكبر وأصعب التحديات على حدودها بسبب استمرار النظام السوري وروسيا "في زيادة العنف".

والسبت، صرح تشاووش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري.

وفي كلمة له الإثنين، أوضح أردوغان أنه سيبحث مع بوتين التطورات الحاصلة في إدلب، معربا عن أمله في التوصل إلى خطوة لوقف إطلاق النار أو خطوات أخرى لإنجاز عملية "درع الربيع" بسرعة.

وباشرت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديًا.

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