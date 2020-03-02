الأمم المتحدة تدعو أوروبا لاحترام السوريين القادمين من تركيا

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليونان ودول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترام حقوق اللاجئين السوريين الذين يسعون إلى العبور لأراضي هذه الدول قادمين من تركيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الأممي، إن "غوتيريش يتابع عن كثب الوضع على الحدود اليونانية، ويشعر بالقلق على سلامة هؤلاء الناس الذين يتدفقون من تركيا على حدود اليونان".

وأردف قائلا "الأمين العام يريد معاملة كريمة لهؤلاء الناس، وأن يتم احترام حقوقهم كما أنه يشارك بكل قوة الموقف الذي أعلنته المفوضية السامية لشئون اللاجئين بشأن اليونان إزاء هذا الموضوع".

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وفي وقت سابق اليوم طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "السلطات بالامتناع عن القيام بأي تدابير من شأنها أن تزيد من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفا".

وشددت المفوضية في بيان اطلعت عليه الخليج 365 على "أهمية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة تجاه اللاجئين وأن يكون لديها أنظمة للتعامل مع طلبات اللجوء بطريقة منظمة".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن بلاده لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وأكد الرئيس أردوغان الأحد، أنه "منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الاوروبية مئات الآلاف وسيصل هذا العدد إلى ملايين".

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