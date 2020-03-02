لبنان.. مسيرة في طرابلس تأييدا لـ"درع الربيع" في إدلب السورية

بيروت/ أحمد السعيد/ الخليج 365

نظم عشرات المواطنيين اللبنانيين، الإثنين، مسيرة جابت شوارع مدن بمحافظة طرابلس شمالي البلاد، تأييدا لعملية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا ضد قوات النظام في إدلب السورية، ونصرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق مراسل الخليج 365، جاب المواطنون شوارع مدن طرابلس والبداوي والميناء بالمحافظة، على متن السيارات والدراجات النارية.

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ورفع المشاركون الأعلام التركية وإشارات النصر، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس التركي، فيما اصطفت مجموعات من المواطنين على جوانب الطرقات ترحيبا بهذه الخطوة.

كما رفع المشاركون أعلام تركيا على جسر الناعمة على الطريق الرئيسية السريعة بين العاصمة بيروت وجنوبي البلاد، بحسب شهود عيان.

وباشرت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.