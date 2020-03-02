نائب أردوغان: "درع الربيع" ستمنع وقوع مأساة إنسانية على حدودنا

أنقرة/ الخليج 365

نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي:

- الجيش التركي سيواصل بحزم كفاحه الأسطوري داخل الحدود وخارجه

- "درع الربيع" ستمنع إقامة "دويلة إرهابية" على حدودنا

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الإثنين، إن أنقرة من خلال عملية "درع الربيع" ستمنع إقامة "دويلة إرهابية" أو وقوع "مأساة إنسانية" على حدودها.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، تعليقا على العملية العسكرية التركية في منطقة إدلب السورية.

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وشدد أوقطاي على أن الشعب التركي يخوض نضالا شاقا في إدلب وسراقب وتل أبيض من أجل الحفاظ على بقاء دولته.

وأكد أن الجيش التركي سيواصل بحزم كفاحه الأسطوري داخل الحدود وخارجه.

وأوضح أوقطاي أن "عملية درع الربيع شأنها شأن درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، ستمنع إقامة دويلة إرهابية أو وقوع مأساة إنسانية على حدودنا".

وباشرت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديًا.

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