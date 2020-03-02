أمين عام "الناتو" يجدد دعمه لتركيا في ملف سوريا

أنقرة / الخليج 365
جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، دعمه لتركيا في الملف السوري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بحثا خلاله المستجدات في محافظة إدلب السورية.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال قضيتي إدلب والمهاجرين.
وأضافت أن ستولتنبرغ أعرب عن دعمه وتضامنه مع تركيا.
والجمعة، أكد ستولتنبرغ، دعم "الناتو" لتركيا، وأنّهم "يدرسون إمكانية فعل المزيد من أجلها"، وذلك إثر استهداف جنود الأتراك في إدلب من قبل النظام السوري.
من جانب آخر، أجرى تشاووش أوغلو اتصالين آخرين مع كل من نظيره الفنلندي بکا هاويستو ونظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا.
وحسب المصادر الدبلوماسية تباحث مع الأخيرة موضوع إدلب والمهاجرين.
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