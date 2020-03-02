ميركل: إدلب تحتاج لوقف إطلاق نار ومنطقة آمنة

برلين/ أربيل باشاي/ الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن منطقة إدلب السورية تحتاج لوقف إطلاق نار وتأسيس منطقة آمنة تستوعب النازحين.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين، الإثنين: "هناك حاجة لوقف إطلاق النار، فنحن بحاجة لمنطقة آمنة لمئات الآلاف من النازحين السوريين الموجودين على حدود تركيا".

وأضافت أن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري ومليون أفغاني وإيراني، وهي تواجه تحديا صعبا بسبب ما تشهده إدلب.

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وأشارت إلى أنها تناولت خلال مباحثاتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان، قضية المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وتقديم مساعدة إضافة إلى تركيا.

وأضافت "الرئيس التركي يعتقد أنه لم يتلق الدعم الكافي (من أوروبا)".

ولفتت إلى أنها "تتفهم تطلع الحكومة التركية والرئيس أردوغان للحصول على قدر أكبر من العون من أوروبا، لكن لا يمكن قبول إبداء استيائهم عبر اللاجئين"، حسب قولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.