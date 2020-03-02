وزير الصحة: المواطن المصاب بكورونا معزول منذ أمس

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن المواطن المصاب بفيروس كورونا الجديد معزول في المستشفى منذ يوم أمس الأحد، ويتلقى أعلى درجات الرعاية.

وأكّد الوزير أنه جرى حصر جميع المخالطين للمصاب ومتابعة حالتهم الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعلن أولاً بأول عن أي تفاصيل ذات علاقة بهذه الحالة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع التلفزيون السعودي، أن الفيروس الجديد وباء عالمي ولا توجد دولة بمعزل عنه مهما اتخذت من احتياطات، مبيناً أن التحدي في مواجهته يكمن في الحد من انتشاره من خلال التدابير الاحترازية القوية مثل التي اتخذتها المملكة.

ودعا الربيعة الجميع إلى الاطمئنان، مبيناً أن المملكة تتعامل بشفافية منذ بدء انتشار الفيروس، ولديها إمكانات كبيرة للتعامل مع الحالات، ولديها غرف عزل بمختلف المناطق، وخبراء على مستوى عالٍ في مكافحة العدوى.