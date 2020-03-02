البيئة تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية للرجال والنساء بنظام التعاقد، للعمل بديوان الوزارة ومناطق المملكة.
وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها 170 وظيفة، حيث اشترطت على المتقدم لشغلها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتضمنت الشروط أيضا معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
ونوهت بأنه سيتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، مضيفة أنه في حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون متاح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1441/07/15هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه، من خلال الرابط التالي: أضغط هـــــــنـــا..
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