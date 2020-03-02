شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 3 مواطنين ويمني اعتدوا على مقيم عربي بالضرب في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مقيم من الجنسية اليمنية بالضرب.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على مقيم من الجنسية اليمنية بالضرب، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري – بتوفيق من الله – عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والسادس، ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.