شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النقد تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف بحالات الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الإثنين)، عن توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين.

وتتيح هذه الاتفاقية عدد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها الربط مع الأنظمة التقنية بالمصارف والبنوك وإشعارها عن حالات الوفاة، بما يحفظ حقوق الورثة.

وتستهدف المؤسسة والمركز من خلال الاتفاقية إلى إيجاد آلية تقنية لإشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة، لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية واختصار الإجراءات الإدارية، من خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الجهتين.