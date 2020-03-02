شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي إن بلاده أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 108 حالات، وذلك عقب تسجيل حالتى إصابة جديدتين، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم - أن الحالتين ليس لديهما سجل سفر خلال الفترة الأخيرة إلى الصين، وإلى مدينتى /تايجو/ و/تشونجدو/ بكوريا الجنوبية المتفشى بهما الفيروس، بينما كان أحدهما على صلة بمجموعة من 12 حالة مؤكد إصابتها بالفيروس فى شركة داخل البلاد.

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن 78 مريضًا قد تعافوا من إصاباتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، فيما لا يزال هناك 30 حالة أخرى مؤكد إصابتها بالفيروس تتلقى العلاج اللازم فى المستشفى، من بينها 6 حالات يرقدون فى حالة صحية حرجة.

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وكانت وزارة الصحة فى سنغافورة قد أعلنت فى وقت سابق، تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك عدد الإصابات فى البلاد إلى 90 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن الحالة الجديدة لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وليس لديها أى تاريخ سفر حديث إلى الصين، وقد أصيبت بالأعراض فى 9 فبراير الجاري.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).