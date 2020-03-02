شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 26 حالة نصفهم فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 26 حالة، نصفهم بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن :"عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد"، لافتا إلى وجود 4 حالات بالسليمانية و5 حالات فى كركوك و2 فى النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل.

كانت الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، مشيرا أن مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجز أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.

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وأضاف، "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعهم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21، وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين فى بغداد.

وتم رصد حالة الإصابة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وكانت لطالب إيرانى أعيد إلى بلاده بعد ذلك، وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.