شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية:نخطط مع الإمارات لإجلاء السودانيين ولا نستبعد دخول كورونا البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السودانية، عن اتجاه لخطة استراتيجية خاصة مع طيران الإمارات لإجلاء السودانيين كإجراء احترازى من فيروس كورونا، وألمحت إلى وجود شبهات في تقارير بعض الدول ووضعها الصحي، باعتبار أن ما تورده من تقارير لا يتناسب مع الأنباء المُتداولة.

وأعلنت الصحة السودانية، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، عن تكثيف العمل في 16 معبراً تحوطاً من دخول كورونا للبلاد منها (القلابات والمتمة ووادي حلفا والجنينة وبورتسودان وسواكن)، ولم تستبعد دخول المرض إلى السودان حتى مع اتباع الإجراءات الإحترازية.

ووصف وزير الصحة السودانى الدكتورأكرم على التوم، الوضع الصحي فيما يختص بالجائحة بالصعب جداً، وأكد تمديد فترة حضانة المرض من14 يوم إلى 27 يومًا.

من جانبه أكد مدير إدارة الطواريء الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة، دكتو بابكر المقبول، أن طلبة ووهان ليسوا بمعزل عن الاستعداد الكامل لكل السودان، ووصف المرحلة المقبلة بالأكثر حرجاً، وقال إن الخطر ماثل لكل البلاد حسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وكشف عن مشاكل تجابه وزارته بمتابعة الوافدين تتعلق بمنحهم أرقام هواتف غير صحيحة من القادمين، فضلاً عن أن البعض يُغلقون هواتفهم.

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وكشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.