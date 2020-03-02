شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الأمريكى: مستعدون لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، استعداد الجيش لجميع السيناريوهات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكى - حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجيش يخطط لمواجهة جميع السيناريوهات في هذه القضية من بينها حالة "تفشي وباء" ، مضيفا أن الجيش الأمريكي ينظر فى مجموعة متعددة من السيناريوهات.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الجيش يقوم بكل أنواع التخطيط المحتمل لذلك ، وأن المعامل التابعة له تعمل على توليد لقاح للفيروس.

يُشار إلى أن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت أمس إلى شخصين ، بينما وصل عدد من شُخصت إصابتُهم بالفيروس إلى 89 شخصاً.

وأعلنت إيطاليا، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات 52 بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 2000 ، نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

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وكانت قد وصل عدد المصابين أمس إلى 1000 حالة بجانب وفاة 29 شخصًا.

ومنذ بدء تفشي الوباء قبل أسبوع، تبين أن 1128 شخصًا يحملون الفيروس، لكن 52% منهم لم يظهروا أعراضًا للمرض أو أظهروا أعراضًا محدودة، بحسب الحماية المدنية.

كانت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أعلنت الأحد، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيطاليا زاد 5 حالات فى الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 34 حالة وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 1694 حالة.

وقال رئيس الهيئة إن 83 من المصابين تعافوا من المرض. وظهرت العدوى قبل عشرة أيام وتركزت في بؤر بعينها في شمال إيطاليا في حين ظهرت حالات منفردة في مناطق أخرى.

كانت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، قالت إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 1188 شخصا، ولا تزال المنطقة الحمراء التى تشكل خطرا كبيرا هى المنطقة الشمالية خاصة مقاطعة لومبادرى وفينيتو.