شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل وفدا من الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الاثنين وفدا من الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين، في إطار مشاورات تعديل الدستور.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الوفد ضم كل من الأمين العام بالنيابة محمد واعمر بن الحاج والأمناء الوطنيين: عبد الواحد بوجابر، وعلي بوغزالة، ومولى ايتيم، وحسين آيت أحمد.

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ويجري الرئيس تبون منذ توليه منصبه مشاورات مع كافة الفاعلين على الساحة السياسية الجزائرية لبحث مقترحات تعديل الدستور.

كما استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ، اليوم الإثنين ، بالجزائر العاصمة، وكيل وزارة الخارجية الإيطالية المكلف بالشئون الخارجية مانيلو دي ستيفانو.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن اللقاء عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن المسؤول الإيطالي بدأ أمس الأحد زيارة عمل إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.