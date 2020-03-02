رئيس الوزراء اللبنانى ; القرار النهائى بشأن السندات سيتخذ يوم الجمعة أو السبت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله اليوم الاثنين إن قرارا نهائيا بشأن السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام سيتخذ يوم الجمعة أو السبت.

وقال لبنان إنه سيعلن القرار هذا الأسبوع فيما يتعلق بسنداته الدولية التي تتضمن إصدارا بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في التاسع من مارس آذار وإصدارات أخرى مستحقة في أبريل نيسان ويونيو حزيران.

Advertisements

وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء ظهر اليوم، نقل عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام عن دياب قوله إن القرار النهائي "يحفظ "حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان".

ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.