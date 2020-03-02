شكرا لقرائتكم خبر عن "قادما من إيران".. تفاصيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية، عن إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة أنها ترجع إلى مواطن قادم من إيران إلى المملكة العربية السعودية، بينما لم يفصح عن تواجده في دولة إيران عند المنفذ السعودى.

وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على تويتر:"الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".



وزارة الصحة السعودية

وأضافت:"ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ،كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة).

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