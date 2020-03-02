شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعيد حافلة من معبر حدودى مع سوريا للاشتباه فى إصابة فتاة بين ركابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، أن السلطات اللبنانية أعادت من معبر القاع الحدودى مع سوريا حافلة تقل 30 راكبا إلى الداخل السورى للاشتباه بإصابة فتاة بأعراض فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن الحكومة الصينية مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجالية الصينية على استعداد للتبرع للبنان؛ تعبيرا عن تضامنها ودعمها للجهود اللبنانية فى سبيل مكافحة الفيروس، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، للسفير الصيني، ظهر اليوم الاثنين، حيث أكد الحريرى الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الصينى فى مكافحة فيروس كورونا.

وأثنى سفير الصين، على الدعم والتضامن من قبل الحريرى وتيار المستقبل مع الشعب الصينى فى معركته ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الصين لديها القدرة على السيطرة واحتواء المرض فى أسرع وقت ممكن.

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وأشار، إلى أن السفارة الصينية فى بيروت على تواصل مع وزارة الصحة اللبنانية، لتبادل المعلومات والخبرات الصينية فى مجال الوقاية والعلاج من الفيروس.

ومن جانبه، أعرب سعد الحريرى عن أمله فى أن تتمكن الصين من السيطرة على هذا المرض فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن تيار المستقبل يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحزب الشيوعى الصينى على المستوى الحزبي، وما يمكن أن يقدمه على مستوى التعاون بين البلدين.

يذكر أن، عدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان يبلغ -حتى الآن- 10 حالات، معظمها قادمة من إيران التى يتفشى فيها الفيروس.