إصابة 7 سوريين جراء اعتداء بقذيفة صاروخية على بلدة جورين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 7 سوريين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة جورين أقصى الريف الشمالى الغربى لحماة.
وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركى اعتدت بقذيفة صاروخية على بلدة جورين وسقطت فى بيت عزاء ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح.
ولفت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطنى لتلقى العلاج اللازم.
وتنتشر فى إدلب وبعض المناطق بريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة الارهابى ومدعومة مباشرة من النظام التركى تعتدى على القرى الآمنة والنقاط العسكرية التي تحميها.
كان أصيب 7 أشخاص بجروح، اليوم الاثنين، جراء استهداف إرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" بالقذائف مستشفى تشرين بالعاصمة السورية دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن إرهابيى تنظيم جبهة النصرة المنتشرين فى بعض مناطق الغوطة أطلقوا عدة قذائف هاون على مستشفى تشرين بدمشق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات بعضها خطرة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المستشفى، وفى السياق ذاته، منعت عناصر تنظيم جبهة النصرة المدنيين المحاصرين فى الغوطة من الخروج عبر الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين، وذلك لليوم السابع على التوالى.
وقالت الوكالة، إن المجموعات الإرهابية فى الغوطة لاتزال تمنع المدنيين من الخروج، حيث لم يخرج أى مدنى حتى الآن رغم بدء فترة التهدئة صباح اليوم، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف وحافلات النقل تنتظر على طرف الممر الآمن فى مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها.
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