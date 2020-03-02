شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وزيادة غسل السجاد.. تفاصيل إجراءات احترازية لشئون الحرمين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ رئاسة شئون الحرمين عدد من الإجراءات لمقاومة فيروس كورونا، من ضمنها تنظيف الأرضيات ومعقمات للأيدي توزع على الأبواب، واستخدام أجهزة تضخ رذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.









وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها الإلكتروني، أن الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، دشن بعض الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأوضح محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشئون الفنية والخدمية، بأن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، بالإضافة زيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسة بالإضافة إلى الغسلات الطارئة وقت الحاجة.

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وأضاف التقرير، أيضا يتم زيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول، وإقفال الهواء الراجع من التهوية المقدر نسبته بـ 25% بالتوسعة السعودية الثانية ، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.

وأشار التقرير، بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام ممثلة في إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام وزعت كمامات صحية على مرتادي المسجد الحرام وموظفيه ورجال الأمن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، وقال جهاد بن محمد العتيبي، أن هذا العمل قامت به الإدارة للتوعية والحماية من فيروس "كورونا" كما يأتي هذه تزامنا مع الندوة الصحية التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوعية من الفيروس، وكيفية الوقاية منه بمكتبة الحرم المكي.







