شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل لاختيار رئيس وزراء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة العراقية، عن بدء الرئيس برهم صالح، مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد، ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن الرئاسة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"الفضائية مساء الإثنين، إن: "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم فى بغداد رئيس تيار الحكمة الوطنى عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادى العامرى ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادى كلاً على حدة".

وأكد صالح، بحسب البيان "ضرورة الإسراع فى التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطنى وشعبي"، مشددًا على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدى لمهامها فى ضوء التحديات التى تواجه العراق.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح فى البلاد".

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وكان علاوى قد قدم فى كلمة متلفزة، أمس الأحد، اعتذاره عن الاستمرار فى تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه فى اختيار الوزراء، فى حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.

من جانب اخر، أطلقت قوات الجيش العراقى اليوم الاثنين، بالتعاون مع عمليات نينوى للحشد الشعبى عملية تسمى "على الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.

وقالت هيئة الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى وقوات الجيش باشرت بتنفيذ عملية "على الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الأنبار، موضحة أن العملية تمتد فى الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية ".

وأضاف البيان أن الألوية (15 ، 25 ، 44 ) وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة ، بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقى وطيران الجيش شاركوا بالعملية.