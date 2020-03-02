شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: المريض الإيرانى المصاب بكورونا المستجد فى حالة حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السلطات الطبية اللبنانية، أن المريض الإيرانى المصاب بفيروس كورونا المستجد، فى حالة حرجة، فى حين أن بقية المصابين بالفيروس والبالغ عددهم 12 شخصا حالتهم مستقرة، وذكرت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى – فى بيان مساء اليوم الاثنين، أنها أخضعت فى غضون الساعات الـ 24 الماضية، 41 حالة مشتبه فى إصابتها بالفيروس للكشف الطبى اللازم، إلى جانب إدخال 23 شخصا إلى الحجر الصحي، فى حين تم التنبيه على البقية بالتزام الحجر المنزلي، وأجريت لهم الفحوصات المخبرية.

وأشارت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، إلى أن الحالات المصابة بالفيروس وعددها 13 حالة، تتواجد فى وحدة العزل الطبية لتلقى العناية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها.

وقررت السلطات اللبنانية، مؤخرا تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية فى عموم لبنان لمدة أسبوع كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التى يتفشى فيها الفيروس وفى مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون فى لبنان.

و من جهته، أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن الحكومة الصينية مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجالية الصينية على استعداد للتبرع للبنان؛ تعبيرا عن تضامنها ودعمها للجهود اللبنانية فى سبيل مكافحة الفيروس.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، للسفير الصيني، ظهر اليوم الاثنين، حيث أكد الحريرى الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الصينى فى مكافحة فيروس كورونا.

وأثنى سفير الصين، على الدعم والتضامن من قبل الحريرى وتيار المستقبل مع الشعب الصينى فى معركته ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الصين لديها القدرة على السيطرة واحتواء المرض فى أسرع وقت ممكن.

وأشار، إلى أن السفارة الصينية فى بيروت على تواصل مع وزارة الصحة اللبنانية، لتبادل المعلومات والخبرات الصينية فى مجال الوقاية والعلاج من الفيروس.

ومن جانبه، أعرب سعد الحريرى عن أمله فى أن تتمكن الصين من السيطرة على هذا المرض فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن تيار المستقبل يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحزب الشيوعى الصينى على المستوى الحزبي، وما يمكن أن يقدمه على مستوى التعاون بين البلدين.