شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعلن الاتفاق على استقبال فريق طبى صينى لمعالجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، الاتفاق على استقبال فريق طبى من الصين لمعالجة "فيروس كورونا"، وقال المتحدث باسم الوزارة ـحمد الصحاف - فى بيان أوردته "السومرية نيوز" - إنه تم استقبال سفير الصين لدى العراق يُرافِقه وفد دبلوماسى وفنّي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد وبكين.

وأكد حرص العراق على دعم العلاقات العراقيّة –الصينيّة، وُصُولاً إلى تحقيق شراكة استراتيجيّة على النحو الذى يُلبّى طموحات، وتطلعات الشعبين الصديقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة فى التقدّم، والازدهار، والتنمية.

وأوضح الصحاف، أنه "انعكاساً لما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين من مراحل مُتقدّمة غير مسبوقة فقد قدّمت الحكومة الصينيّة إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبرى لفيروس كورونا وذلك بتوفير (1000) شريط للفحص الطبّى ، كما خصّصت (500000) كمامة".

وتابع، أن الوزارة بدأت التنسيق مع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا لإيصال هذه الموادّ إلى بغداد، مبينا أن "الجانبين بحثا الإفادة من الخبرة التى توافرت لدى الصين فى مجال مُواجَهة هذا الفيروس، والوقاية منه، وقد جرى الاتفاق على استقبال فريق طبّى من الصين يأتى إلى العراق لتقديم الدعم فى هذا المجال، وهو فريق مُتخصّص بالكشف عن الفيروس، وعلاجه، وطرق الوقاية منه".

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أعلنت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجر أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، وقال مدير الصحة دلوفان محمد - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.

وأضاف، "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعهم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.

و كانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21. وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين فى بغداد.