شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإعلام اللبنانية: الأخبار الكاذبة حول انتشار كورونا تسبب هلع غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إن الشائعات والأخبار الكاذبة والملفقة التى يجرى تداولها على نحو مكثف حول انتشار فيروس كورونا تحدث هلعا وتنعكس سلبا على معنويات اللبنانيين المثقلين بالهموم المعيشية، وأشارت وزيرة الإعلام – فى تصريح اليوم – إلى أن اتفاقا أُبرم مع وزير الصحة حمد حسن لتكون الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) هى المصدر الرسمى المعتمد لنشر المعلومات حول فيروس كورونا، وهو ما يقتضى من جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحذر والحصول على الخبر الدقيق من الوكالة.

وشددت، على أن الوضع يتطلب من جميع وسائل الإعلام فى لبنان التحلى بالمسئولية الوطنية والوعي، والتخلى فى ظل هذه الظروف عن أى سعى وراء سبق صحفى قد يعرض البلاد لمخاطر شتى.

من جانبه، قال وزير الصحة حمد حسن إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان 10 أشخاص وجميعهم أتوا من خارج البلاد، لافتا إلى أنه لم يُسجل انتقال أى عدوى، وأن الفيروس لم يتحول إلى وباء انتشارى فى لبنان.

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وأشار وزير الصحة اللبنانى – فى حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إلى أن الوضع فى البلاد مطمئن طالما يتم الالتزام بالإرشادات العالمية وتوجيهات وزارة الصحة، مشددا على أهمية الوعى العائلى واللجوء إلى الحجر المنزلى فى حال الشكوك بخطر الإصابة بما يشكل أعلى منسوب وقائى لتجنب انتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه جرى العمل على تقليص الرحلات من إيران وإيطاليا، من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة إلى وطنهم وكذلك الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية سارية.