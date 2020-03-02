شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: الاتحاد الدولى للدراجات يلغى بطولة العالم بالدوحة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الاتحاد الدولي للدراجات النارية سباق ألغى الفئة الأولى بجائزة قطر الكبرى ببطولة العالم؛ لارتفاع مصابي "كورونا" في العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى قيود السفر التي فُرضت على الدوحة وسط مخاوف دولية من الذهاب إلى قطر ولِاكتشاف أكثر من 120 إصابة بفيروس "كورونا"، وقامت السلطات القطرية بحجرهم صحياً بفنادق الدوحة وفرض كردون أمني حولهم لتأمينهم.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه كان من المفترض أن تقام جائزة قطر الكبرى فى الفترة من 6 وحتى 8 من مارس، قبل أن يعلن الاتحاد إلغاء البطولة حرصاً على سلامة اللاعبين وخوفاً عليهم من تفشي فيروس "كورونا"، بعدما عجز عن وقف إقامة سباقَى الفئتين الثانية والثالثة نتيجة وجود لاعبي الفرق بالفعل فى قطر منذ فترة لإجراء اختبارات ما قبل بداية الموسم ومدتها ثلاثة أيام.

وفى وقت سابق قالت وكالة الأنباء القطرية على تويتر إن وزارة الصحة العامة أعلنت اليوم الاثنين أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث نقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

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وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأمم المتحدة أعلنت قرارا بتخصيص 15 مليون دولار أمريكى، من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ، للمساعدة فى تمويل الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا، خصوصا فى البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.