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الملكة رانيا تستقبل نظيرتها ملكة النرويج فى قصر الحسينية.. صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، على مشاركة متابعيها، بصورة من مراسم الاستقبال الرسمي للملكة سونيا زوجة ملك النرويج، عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت "مع جلالة الملكة سونيا خلال مراسم الاستقبال الرسمي الذي أقيم لجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج وجلالة الملكة سونيا في قصر الحسينية اليوم".

وظهرت الملكة رانيا كعادتها، في كامل أناقتها في الصورة التي نشرتها من مراسم الاستقبال الملكية، وهي ترتدي فستان أبيض اللون بالكامل، وترحب بوصول الملكة سونيا، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات من قبل متابعيها في مختلف أنحاء العالم.

الملكة رانيا العبد الله مع نظيرتها ملكة النرويج
الملكة رانيا العبد الله مع ملكة النرويج

الملكة رانيا من أكثر السيدات الأوليات فى الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، وقد ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين فى الكويت لأبوين من أصل فلسطينى، وتزوجت الملك عبد الله الثانى عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999، وكان والدها طبيبًا للأطفال فى أحد مستشفيات الكويت والذى ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية ، ودرست رانيا فى المدرسة البريطانية فى الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

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