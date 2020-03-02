سوريون في أعزاز يدعمون "درع الربيع" التركية

أعزاز/ الخليج 365

شهدت مدينة أعزاز شمالي سوريا، الإثنين، مظاهرة مؤيدة لعملية "درع الربيع" التركية ضد قوات نظام بشار الأسد.

وشارك في المظاهرة، التي جرت وسط اعزاز، نحو ألفي شخص، بينهم أعضاء من "مجلس القبائل والعشائر السورية".

ودعا المتظاهرون، نظام بشار إلى التنحي، معربين عن دعمهم لتركيا في سعيها لتطهير الإرهاب، وإنشاء منطقة آمنة.

كما رفعوا لافتات عليها عبارات داعمة لعملية "درع الربيع"، وصورا للطائرات التركية المسيرة الهجومية، التي ألحقت أضرارا كبيرة بقوات بشار.

وفي كلمة خلال المظاهرة، قال المتحدث باسم المجلس، أبو علي سيجو، إن "الشعب السوري يحب تركيا لأنها تقف في صف المظلومين".

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وأردف سيجو: "تركيا هي التي دافعت عنا ضد داعش و(بي كا كا/ ي ب ك) الإرهابيين، وتحمينا ضد نظام الأسد عبر عملية درع الربيع".

وتابع: "اليوم ندعو تركيا والجيش الوطني السوري إلى تحرير كل الأراضي السورية".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب شمال غربي البلاد، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، وأدى إلى استشهاد 34 جنديًا.

والإثنين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.

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