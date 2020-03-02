غسان سلامة يطلب إعفاءه من مهمته الأممية في ليبيا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الإثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش" إعفاءه من منصبه لظروف صحية.

وقال سلامة في تغريدة على تويتر: "لقد سعيت لعامين ونيف إلي لم شمل الليبيين، وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد (..) وأقر أن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد".

وأضاف: "عقدت قمة برلين (بشأن ليبيا) وصدر قرار مجلس الأمن، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض".

وتابع "أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي، آملا لليبيا السلم والاستقرار".

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ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على إعلان سلامة، الذي تولى منصبه الأممي في يونيو/ حزيران 2017، خلفا لـ "مارتن كوبلر".

وغسان سلامة هو سادس مبعوث أممي خاص، وثاني مبعوث لبناني يتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا،وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى، وعلى دكتوراه فى الآداب من جامعة باريس الثالثة.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.



والشهر الماضي اعتمد مجلس الأمن على قراره 2510 الذي دعا أطراف الصراع الليبي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.



وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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