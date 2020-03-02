"العدالة والتنمية" التركي: سوريا ملك للسوريين وليس للأسد

إسطنبول/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الإثنين، إن سوريا هي ملك للسوريين وليس للأسد.

وذكر جليك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أنه لا توجد أي قاعدة تبرر عدوان النظام السوري.

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وأضاف أن عدم إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وعدم التزام الحلفاء بتعهداتهم، كان سببا في تعرض 4 ملايين شخص للظلم، في إشارة إلى سكان إدلب.

وأردف: "إلى جانب سياستنا الداعمة لوحدة أراضيها فإننا نرى أن سوريا هي ملك للسوريين وليس للأسد".

وحول قضية المهاجرين غير النظاميين على الحدود التركية اليونانية، قال جليك: "إطلاق اليونان قنابل الغاز والصوتية على المهاجرين وقتلها أحدهم يعد نهجًا غير إنساني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.