أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم اكتشاف حالة الإصابة في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وأرسلت الوزارة في الحال إحدى فرق مكافحة العدوى، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري، والتي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس"، وفق وكالة السعودية الرسمية.

وأوضحت أن "الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجاري تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

والخميس، علقت السلطات السعودية، مؤقتًا الدخول إلى المملكة لغرض أداء العمرة، للحيلولة دون وصول "كورونا".

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وبإعلان الرياض عن تسجيل إصابة تكون كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة سجلت إصابات بالفيروس، وهي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت وسلطنة عمان.

ووفق إحصاء للأناضول، بلغ عدد وفيات "كورونا"، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إيران، الإثنين، إلى 66 حالة، إضافة إلى ألف و501 مصاب، وفق الحكومة الإيرانية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.