الاتحاد الآشوري السويدي: "ي ب ك" يختطف 4 من السريان في سوريا

ستوكهولم / الخليج 365 اختطف تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، 4 أشخاص ينتمون لمجموعة (سوتورو) التابعة لقوات الأمن الآشورية شمالي سوريا. ووفقاً للخبر الذي نشره الجهاز الإعلامي للاتحاد الآشوري السويدي (HUJADA)، الإثنين، فإن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اختطف 4 سريانيين يحملون الجنسية السورية. ولفت الخبر إلى التطهير العرقي وحوادث الاختطاف والسرقة والضغوطات الممنهجة التي يمارسها التنظيم الإرهابي ضد السريان الذين يقطنون المنطقة. Advertisements وانتقد الخبر حزبي اليسار السويدي والديمقراطي المسيحي اللذين ما زالا يدعمان التنظيمات الإرهابية رغم الإساءات المتكررة الممارسة من قبل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي بشكل خاص، غض الطرف عن قتل المسيحيين رغم أنه قطع وعدا بحمايتهم. ولم يتطرق الخبر إلى تاريخ اختطاف الأشخاص الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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