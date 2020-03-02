ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في قطر إلى 7

الدوحة / الخليج 365

أعلنت الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد أن "الفحوصات الطبية كشفت عن 4 إصابات جديدة بكورونا لمواطنين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير (شباط) الماضي".



وأكدت أن "المصابين بفيروس كورونا لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم من إيران".



وأشارت إلى إنه "لا تزال مؤشرات تفشي المرض في قطر منخفضة للغاية، حيث وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".



Advertisements

والسبت أعلنت قطر، عن تسجيل الإصابة الأولى لمواطن عائد من إيران، قبل أن تعلن بعدها بيوم، تسجيل حالتين جديدتين لقطريين اثنين عائدين أيضا من طهران.



وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس "كورونا"، مما دعى دول لاسيما خليجية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر، وإجلاء مواطنيها.



وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 67 دولة، بينها 12 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس والسعودية.



ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.