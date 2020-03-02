أنقرة.. وزير الخارجية التركي يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا

أنقرة / الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون.

وأفاد تشاووش أوغلو عقب اللقاء الذي جرى في أنقرة، عبر تغريدة على تويتر: "تبادلنا معلومات مع المبعوث الأممي إلى سوريا بشأن عملية درع الربيع الماضون فيها بكل عزيمة".

يذكر أن تركيا باشرت بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، وأدى إلى استشهاد 34 جنديًا.

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