شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين إجراءات احترازية في المسجد الحرام لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بعض الإجراءات ‏الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لمقاومة فيروس كورونا.‏

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن ‏مصلح الجابري، إن هذه الإجراءات تشمل عدة مراحل، منها، ‏تشغيل جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.‏

ولفت الجابري، إلى وجود معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب ‏وجميع الفراغات والمصليات، مع متابعة السجاد وتعقيمه من ‏خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير ‏السجاد بالمسجد الحرام.‏

وتشمل الإجراءات أيضا زيادة عدد ‏غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض ‏نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً ‏بأول.‏

في السياق ذاته، بدأت الفرق المختصة في رئاسة الحرمين في توزيع كمامات صحية على المعتمرين والزوار في المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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