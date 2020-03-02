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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين إجراءات احترازية في المسجد الحرام لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بعض الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لمقاومة فيروس كورونا.
وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، إن هذه الإجراءات تشمل عدة مراحل، منها، تشغيل جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.
ولفت الجابري، إلى وجود معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، مع متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام.
وتشمل الإجراءات أيضا زيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول.
في السياق ذاته، بدأت الفرق المختصة في رئاسة الحرمين في توزيع كمامات صحية على المعتمرين والزوار في المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
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