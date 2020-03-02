سامسونج تطلق باقة هواتف Galaxy S20 في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، الإثنين، الستار عن سلسلة هواتف Galaxy S20 الجديدة في الإمارات، وهي سلسلة جديدة من الأجهزة المبتكرة، تتضمن هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra .



وتأتي هواتف Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra مزودة بأحدث تقنيات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. كما شهد الحدث استعراض هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، والذي يتميز بتصميمه الجريء والأنيق إلى جانب الميزات والخصائص المتقدمة التي تم تصميمها بدقة لأولئك الذين ينظرون إلى التكنولوجيا المتطورة كوسيلة للتعبير عن أنفسهم.

وأدى إطلاق تقنية الجيل الخامس إلى تدشين عصر جديد في عالم الاتصالات، ما شكل دافعاً ملهماً لتعزيز الابتكارات على مستوى الهواتف المحمولة. وتزامناً مع هذه التغييرات الجذرية، قامت سامسونج بإطلاق جيل جديد من الهواتف يتجسد في سلسلة Galaxy S20 التي تضم هاتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra، والتي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس.

ويعد كل من Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra أول جهازين قادرين على توفير تجارب اتصالات متنقلة جديدة. وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 مع تصميم جديد كلياً للكاميرا، يوفر القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي.

كما تم تصميم هواتف سلسة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية، حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية وممارسة ألعابهم المفضلة، بدقة عالية مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.

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وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "ترتقي سلسلة هواتف Galaxy S20 الجديدة بقطاع الهواتف الذكية إلى المستوى التالي، حيث توفر للمستخدمين طرقاً جديدة وفريدة وأكثر إثارة وتطوراً لتجربة العالم من حولهم".

وتؤكد سامسونج التزامها بتوفير أحدث التقنيات على مستوى القطاع، ونحن متحمسون للتعبير عن هذا الالتزام من خلال تطوير ابتكارات هادفة تتناسب مع تطلعات المستهلكين في العصر الرقمي، كما هو الحال مع سلسلة Galaxy S20.

ويأتي هاتف Galaxy S20 المصمم خصيصاً ليتناسب مع نمط الحياة العصري الذي نعيشه، مع نظام كاميرا جديد كلياً -يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب أكبر مستشعر للصور من سامسونج حتى الآن– وذلك لتمكين المستخدمين من التقاط صور عالية الدقة وتخليد أجمل اللحظات خلال حياتهم اليومية.

وتعد هواتف Galaxy S20 الأكثر أماناً وموثوقية من سامسونج على الإطلاق، وتتمتع الأجهزة بالحماية الفائقة التي توفرها منصة الحماية والأمان Knox، الرائدة على مستوى القطاع، والتي تعمل على حماية جميع أجزاء الجهاز من الرقاقة وحتى البرمجيات. يتميز Galaxy S20 أيضاً بمعالج جديد أكثر قوة وأماناً وتحصيناً ضد الهجمات.

وتأتي مجموعة الهواتف الجديدة مع بطارية ذكية كبيرة، مع شاحن سريع بقوة 25 واط، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultra ميزة الشحن السريع بسرعة 45 واط أيضاً، وجميع الهواتف مزودة بمساحة تخزين هائلة قياسية (128 جيجابايت لـهاتف S20 و128 جيجابايت و512 جيجابايت لهاتفي Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra).

كما توفر هواتف Galaxy S20 للمستخدمين تجربة واجهة الاستخدام الموحدة One UI 2 التي تعتبر الأفضل والأبسط والأكثر سهولة حتى الآن من سامسونج، كما يمكن للعملاء استخدام هواتف Galaxy S20 للتحكم بالمنازل الذكية عبر تطبيق SmartThings، وتحقيق أهدافهم الصحية مع تطبيق الصحية Samsung Health، إضافة إلى القيام بعمليات الدفع عبر خدمة Samsung Pay، وغيرها من المزايا الاستثنائية التي توفرها سامسونج لمستخدمي هواتفها الذكية.