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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تتيح الرد على الرسائل المباشرة بواسطة الرموز التعبيرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شبكة تويتر عن إمكانية جديدة لاستعمال الرموز التعبيرية؛ حيث يمكن إرسال الرموز التعبيرية حاليا كرد على الرسائل المباشرة سواء كان ذلك في متصفح الويب أو أحدث إصدارات تطبيق تويتر.
وأوضحت شبكة التدوين المصغر أنه يمكن حذف الرمز التعبير إذا أخطأ المستخدم في إحدى المرات في اختيار الرمز التعبيري المناسب، ومع ذلك يتعين على المستخدم في البداية العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية.
وللقيام بذلك يتعين على المستخدم في متصفح الويب تحريك مؤشر الفأرة فوق الرسالة إلى أن تظهر أيقونة القلب مع علامة الزائد (+)، وعند النقر عليها تظهر مجموعة الرموز التعبيرية، التي يمكن الاختيار من بينها، وفي تطبيق تويتر على الأجهزة الجوالة يتعين على المستخدم النقر مرتين على الرسالة نفسها.
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