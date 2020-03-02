شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يتفقد نزل الفاية وواحة البداير وسط الصحراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الاثنين، الوجهتين السياحيتين، نزل الفاية الذي يتوسط صحراء مليحة، وواحة البداير في صحراء البداير، ضمن مشروعات «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وتديرها العلامة التجارية «مسك من شذا».

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أبرز الخدمات والمرافق التي توفرهما هاتان الوجهتان المصنفتان كأهم الوجهات السياحية البيئية والتراثية على مستوى الدولة.

واستهل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، زيارته بتفقد نزل الفاية واستمع سموه إلى شرح حول ما يوفره النزل من تجربة فريدة لزوارها تجمع بين التراث والحداثة.

ويعود تاريخ بناء النزل إلى مبنيين يرجع بنائهما إلى حقبة الستينات من القرن الماضي، أحدهما عيادة طبية كانت تقدم العلاج لجميع أهالي منطقة الفاية ومليحة، والآخر كان متجراً يقع بالقرب من إحدى أقدم محطات الوقود في الدولة، وجرى ترميم النزل باستخدام مواد تتماهى مع البيئة الصحراوية، حيث تضم الغرف أسقفاً مزودة بنوافذ زجاجية تتيح للزوار إمكانية مشاهدة النجوم ليلاً.

ويقدم النزل خدمات ضيافة راقية تتيح للسياح والزوار فرصة التعرف إلى الثقافة المحلية وعاداتها وتقاليد الضيافة الأصيلة.

ويقع النزل بالقرب من صخرة الأحفور، ويبعد 10 دقائق من مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية التي توفر الفرصة أمام الزوار والسياح الاستمتاع بالجولات والمغامرات الترفيهية، والأنشطة والفعاليات العائلية.

كما توجه صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى واحة البداير، وجال سموه في أجنحة ومرافق الواحة، مستمعاً إلى شرح حول الخدمات التي توفرها الواحة لزوارها وتصميمها الذي يجمع بين الغرف والخيام ويطل على مساحات مفتوحة من الكثبان الرملية.

وتتفرد واحة البداير بتصاميمها المستوحاة من التراث الإماراتي وتضم غرفا فندقية وخياما فاخرة، تمكن زوار الواحة ونزلاءها من اختبار شعور العيش في واحة وسط الصحراء والاستمتاع بمختلف وسائل الراحة العصرية.

وتوفر الواحة حزمة من الأنشطة الخارجية، مثل التزلج على الرمال وركوب الدراجات الرملية وسيارات الدفع الرباعي، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لكل أفراد العائلة مثل عروض الأفلام وجلسات ليلية حول النار، وفيها كذلك مسبح وناد رياضي مزود بأحدث المعدات والأجهزة، إضافة إلى مطعمين فاخرين يقدمان مأكولات وأطباقاً عالمية.

ثم تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بعد انتهاء الجولة بتناول طعام الغداء على المأدبة التي أقيمت بهذه المناسبة.

رافق سموه خلال الجولة.. الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بجانب عدد من أعيان وأهالي المنطقة الوسطى.