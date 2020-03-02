حديقة أم الإمارات تعيد فتح حظيرة الحيوانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت حديقة أم الإمارات، بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، فتح حظيرة الحيوانات لتبدأ باستقبال زوار الحديقة من مختلف الأعمار. وتضم الحظيرة عدداً من الحيوانات الأليفة بما في ذلك الخيول القصيرة والأرانب والسلاحف والماعز والخيول والإبل.

يأتي ذلك ضمن جهود حديقة أم الإمارات الرامية إلى توفير باقة متنوعة من البرامج والمرافق الترفيهية والتفاعلية للزوار.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «منذ إنشائها في عام 1982، عززت حديقة أم الإمارات شراكات جمعتها بأكثر من 80 مؤسسة محلية وعالمية لإثراء باقة الفعاليات والبرامج التي تقدمها الحديقة للزوار. ومن هنا جاء الحرص على إعادة افتتاح حظيرة الحيوانات لنوفر للضيوف، خاصة الأطفال، الفرصة للاستكشاف والتفاعل مع الحيوانات والتعرف عليها وعلى الثروة النباتية والنظم البيئية الأخرى التي تحتضنها حديقة أم الإمارات». وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة العين للحيوانات: «نتطلع من خلال الشراكة التي تجمعنا مع حديقة أم الإمارات إلى الوصول إلى الأهداف المشتركة القائمة على تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه للحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية، وهو ما يُعد أحد الأهداف الرئيسية لحديقة العين للحيوانات منذ إنشائها في عام 1968. يأتي ذلك إلى جانب حرصنا على الحفاظ على الإرث الطبيعي والهوية البيئية للدولة وتوفير فرص تعلم من خلال التفاعل المباشر بين الزوار والحيوانات».

وأضاف: «من خلال إشراك المجتمع في الأنشطة والمبادرات الرامية إلى الحفاظ على الطبيعة، نرفع الوعي البيئي بطرق تفاعلية وفريدة تستهدف مختلف فئات المجتمع لا سيما الأجيال القادمة».

ويمكن للزوار إطعام الحيوانات والاستمتاع بركوب الإبل والخيول القصيرة والأحصنة. وتفتح حديقة أم الإمارات أبوابها أمام الزوار يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.