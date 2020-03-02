شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: 2402 قضية اقتصادية بقيمة 7 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة دبي ضبط 2402 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، والقبض على 2670 متهماً من محترفي التزوير والتزييف واستعادة مضبوطات تجاوزت قيمتها حوالي 7مليارات درهم خلال 5 أعوام منذ 2015 وحتى 2019.

وأضافت أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تتكون من 3 أقسام مختلفة، تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة، التي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو، ومضت واثقة بالتقدم وتحقيق أعلى الإيرادات، وكلها ثقة بقدرة شرطة دبي على حماية علاماتها من التلاعب، ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.

وأكدت أن الشراكة مع الأجهزة الأمنية لها تأثير كبير في عمليات البيع والتوزيع للسلع المقلدة في جميع أرجاء الإمارات، مشيرة إلى أن مهمتهم تتمثل في مساعدة السلطات على حماية المستهلك من البضائع الخطرة، التي لم تخضع لإجراءات الاختبار اللازمة لضمان سلامة المستخدم.

حضر المؤتمر الصحفي كل من: العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب الشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري، والعقيد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والعقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونائبه العقيد عمر محمد حماد، وإبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمد عبد المجيد صديقي من شركة أحمد صديقي وأولاده، وعدد من الضباط والأفراد والسادة الإعلاميون.