«الأرض نحو الأفضل» يحتضن رسومات طلبة 18 مدرسة خاصة بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح د.حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ود. محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، المعرض الفني لرسومات طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، الذي نظمته كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة بعنوان «الأرض نحو الأفضل»، بحضور د. نادية الحسني عميد الكلية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد كبير من مديري ومندوبي وطلبة المدارس المشاركة في المعرض. تضمن المعرض مجموعة متنوعة من الرسومات والأعمال الفنية التي قدم من خلالها الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، مجموعة من الأفكار والرسومات لكيفية الحفاظ على البيئة، وجعل الأرض مكاناً أفضل للعيش والإقامة، والمحافظة على الموارد البيئية وتدعيم ثقافة الاستدامة.

وخلال حفل تكريم المشاركين في المعرض رحبت د. الحسني في كلمتها بالحضور في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، حيث أشارت للدور المهم الذي تقوم به الكلية بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في المجتمع المحلي في المجالات الفنية والإبداعية واكتشاف المواهب الفنية الشابة وتشجيعها. وأشادت عميدة الكلية بحرص العديد من المدارس على المشاركة في هذا المعرض، من خلال مشاركة 18 مدرسة خاصة، كما وصل عدد الأعمال الفنية إلى أكثر من 120 عملاً اختير 52 منها للعرض، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال تمثل رسومات لعدد من علماء الرياضيات. وفي نهاية حفل الافتتاح كرم د. النعيمي ود. الهاشمي الطلبة المشاركين وتم توزيع شهادات التقدير عليهم.