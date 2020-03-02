1.49 مليون عقد في «دبي للذهب والسلع» خلال فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل المنتج الرائد في بورصة دبي للذهب والسلع، العقد الآجل للذهب، في شهر فبراير/ شباط، أداءه القوي الذي استهلّ به العام، حيث ارتفعت نسبة التداول بنحو 773.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي عززها حجم التداول القياسي في شهر يناير/ كانون الثاني، والذي بلغ أعلى نسبة له خلال السنوات الماضية. وجاء هذا النمو القوي في ظلّ حالة عد اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتدفع المستثمرين للتوجّه بشكل متزايد نحو الأصول الآمنة. وبلغ إجمالي أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع 1.49 مليون عقد خلال شهر فبراير/ شباط، في حين بلغ معدل الاهتمام المفتوح منذ بداية العام حتى تاريخه 367,878 عقداً، مقارنة مع 243,409 عقود في الفترة نفسها من العام 2019، بزيادة نسبتها 51.1%.

قيمة مميزة

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وسجّلت تداولات أزواج العملات الرئيسية الست G6 في بورصة دبي للذهب أداء قوياً في شهر فبراير، حيث حققت فئة الأصول نمواً إجمالياً في حجم التداول بنسبة 18.1% وبقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دولار أمريكي. وكان عقد اليورو دولار المستقبلي الأفضل أداءً في هذه الفئة مسجلاً تداولات بلغت 76,595 عقداً، بنمو 41.1% على أساس شهري.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «أدت الأحداث غير المتوقعة خلال أول شهرين من العام إلى هزّة في الأسواق العالمية. ويتبع المستثمرون نهجاً حذراً إزاء الاقتصاد العالمي ويتجهون بشكل متزايد إلى الاستثمار في منتجات يمكن أن تساعدهم في إدارة المخاطر. وينعكس هذا في أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع، نتيجة إدراك المزيد من المستثمرين للقيمة المميزة التي تقدمها منتجاتنا لأغراض التحوط. ونتوقّع أن تشهد البورصة نشاطاً قوياً خلال الفترة المتبقية من العام، مع استعدادنا لإطلاق منتجات جديدة مصممة خصيصاً للمنطقة بهدف تزويد أعضائنا بمجموعة واسعة من الأدوات لحماية استثماراتهم وتعزيز مستويات الأمان».

منتجات جديدة ومبتكرة

تخطط بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة على صعيد العملات الأجنبية، رهناً بموافقة الهيئات التنظيمية، بما في ذلك عقود العملات الأجنبية المتجددة FX Rolling، وهي عبارة عن عقود عملات أجنبية دائمة تشمل ثلاثة أزواج من العملات، من المتوقع أن تكون مفيدة بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين في بورصة دبي للذهب، والسلع. وساهمت محفظة منتجات الروبية الهندية في بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً في تعزيز أحجام التداول خلال الشهر الماضي، على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الهند. وكان أفضل هذه العقود أداءً هو عقد الكوانتو الآجل للروبية الهندية، الذي يمثل المؤشر السعري لزوج عملات الروبية الهندية/الدولار الأمريكي، مسجلاً تداول 113,521 عقداً بزيادة بنسبة 43% على أساس شهري، و9.6% على أساس سنوي.