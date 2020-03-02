شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: اليابان تريد التعاون في قضية غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة اللبنانية، إن هيرويوكي يوشي، نائب وزيرة العدل اليابانية، أكد خلال زيارة إلى لبنان، أن بلاده ترغب في التعاون مع بيروت في قضية رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية. وأشارت الرئاسة اللبنانية على «تويتر»، إلى أن الرئيس ميشال عون، قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن، لكنه لم يتلق رداً رسمياً.
وفرّ غصن من اليابان إلى لبنان، في ديسمبر/ كانون الأول، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الإفصاح عن دخله، وخيانة الثقة، وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي التهم التي ينفيها عن نفسه.
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