قطر تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قالت وكالة الأنباء القطرية إن وزارة الصحة العامة أعلنت اليوم الاثنين أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوكالة على تويتر نقلا عن الوزارة قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير.
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