دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت.. 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» والعدد يرتفع لـ56 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 56 حالة.

وقالت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 حالة، وأشارت إلى أن الإصابات العشر التي سجلت كانت قادمة من إيران، مؤكدة أنه تتم متابعة كل الحالات الموجودة في الحجر الصحي بشكل مستمر.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الصحة الكويتية اتخاذ إجراءات طبية احترازية تجاه القادمين من مصر وسوريا عبر كل خطوط الطيران، تتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن الإجراءات تتضمَّن عدم السماح للمسافرين الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بالصعود على متن الطائرة القادمة إلى الكويت، دون توفير فحص (بي سي آر) للفيروس المستجد، تكون نتيجته سلبية في يوم السفر مع زوال ارتفاع درجة الحرارة.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في أكثر من 60 دولة، 3 آلاف و44، حتى صباح الإثنين، فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفًا.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.‎

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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