وفاة مسؤول إيراني نتيجة إصابته بـ كورونا

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الحكومية الإيرانية، الإثنين، أن محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكشف كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.
وقال جهانبور للتلفزيون الرسمي: «هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات 54»، داعياً المواطنين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.
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